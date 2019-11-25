البنك المركزي في كينيا يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 16 شهرا

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خفض البنك المركزي في كينيا اليوم الاثنين سعر الفائدة القياسي في البلاد للمرة الأولى منذ 16 شهرا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك باتريك نجورجي قوله في بيان بالبريد الإلكتروني إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة من 9 بالمئة إلى5ر8 بالمئة.

ويتفق هذا القرار مع تقديرات ثلاثة من بين خمسة خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرج آرائهم.

وتظهر هذه الخطوة أن البنك المركزي لا يرى مخاطر تضخمية كبيرة في ظل استقرار أسعار الغذاء، رغم المخاوف من نقص المواد الغذائية جراء انخفاض كميات الأمطار في الدولة التي تعتمد على الزراعة.

وظلت زيادة الأسعار في إطار النسبة المستهدفة من وزارة الخزانة التي تتراوح ما بين 5ر2 بالمئة و5ر7 بالمئة رغم الجفاف، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة الرسوم على النقل والاستيراد.