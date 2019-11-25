كشف لاعب فريق توتنهام هاري كين عن زيارته للمدرب السابق ماوريسيو بوكتينيو بعد إقالته من قِبل إدارة النادي الإنجليزي.

وكانت إدارة توتنهام قد أقالت بوكتينيو من منصبه بسبب سوء النتائج، وتعاقدت مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "لقد طلبوا مني أن لا أتحدث عن ذلك، لقد توجهت إلى منزله وألتقيت به في اليوم التالي".

وأضاف: "لقد كانت صدمة للجميع لذلك أردت أن أذهب لرؤيته، لقد أجرينا محادثة لمدة ساعتين وكان من الجيد القيام بذلك قبل أن يأتي المدرب الجديد".

وواصل: "لقد مررت بأسبوع لم أعش مثله من قبل في مسيرتي، ما حدث ليلة الثلاثاء كان صدمة كبيرة للجميع بما في ذلك اللاعبين، وبعد ذلك حدث تحول سريع من خلال التعاقد مع مدرب الجديد، واحد من أفضل المدربين في اللعبة".

وأردف: "لذلك كان علينا أن نُغير أذهاننا تلقائيًا ونركز على مباراتنا المقبلة، كان هناك الكثير من العاطفة والطاقة، ولكن كان علينا التركيز فقط على المباراة، كان الأمر يتعلق بالتوجه إلى الملعب وتقديم الأداء المناسب وتحقيق الفوز، ولحسن الحظ حدث ذلك".