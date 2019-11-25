جنود أمريكيون ومقاتلون أكراد يستأنفون عمليات ضد عناصر «داعش» في شمال سوريا

أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون استئناف قوات أمريكية ومقاتلين أكراد مهمات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور السورية الواقعة على مسافة 120 ميل تقريبًا إلى الجنوب من الحدود مع سوريا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الإثنين/، أن استئناف المهام العسكرية ضد داعش جاء بعد نحو شهرين من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا مفاجئا بسحب القوات الأمريكية من هناك، مما فتح الباب لتوغل عسكري تركي في شمال سوريا.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية المدعومة من واشنطن ضد مسلحي داعش قد توقفت منذ أسابيع، على الرغم من تحذيرات محللي الاستخبارات الأمريكية من شروع مسلحي التنظيم في العودة من معاقلهم في الصحراء السورية على الرغم من مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي في غارة قادتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.