 «النزاهة العراقية» تصدر أوامر استدعاء بحق وزير صحة أسبق وعدد من مسئولي الوزارة - بوابة الشروق
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«النزاهة العراقية» تصدر أوامر استدعاء بحق وزير صحة أسبق وعدد من مسئولي الوزارة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:16 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:16 م

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أوامر استعداء بحق وزير الصحة الاسبق وعدد من المسئولين في الوزارة، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استدعاء بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسئول غرفة مستشفيات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.

وأوضحت الدائرة أن أوامر الاستدعاء جاءت على ضوء المخالفات في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، في محافظة كربلاء.

وكانت الهيئة قد أصدرت مطلع الشهر الجاري عن أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى في محافظة بابل من خلال استبدال أجهزة ومولدات.

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