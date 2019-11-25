وزيرة الثقافة الألمانية: سرقة متحف «القبو الأخضر» بدرسدن أمر مروع وصادم

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وصفت وزيرة الثقافة الألمانية اقتحام متحف "القبو الأخضر" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا بأنه مفزع وصادم.

وقالت مونيكا جروترس اليوم الاثنين بالعاصمة برلين إن سرقة "القطع التي تشكل هويتنا بصفتنا أمة ثقافية، تصيبنا في القلب".

وأعربت جروتوس عن امتنانها للمسؤولين على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في واقعة السرقة وأعربت عن أملها في نجاح عمليات البحث سريعا.

وقالت جروترس أيضا: "نظرا لأن مرتكبي الجريمة منظمين تماما، فإن تعزيز حماية متاحفنا ومؤسستنا الثقافية يعد مهمة ذات أولوية قصوى... قمنا مؤخرا بتشديد الإجراءات الأمنية في مؤسستنا في مواقع مختلفة على نحو هادف", وأكدت أن حماية الكنوز الثقافية تستحق كل جهد ممكن.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق اليوم أن المقتحمين تسللوا إلى غرفة الكنوز بالمتحف عبر نافذة بعدما قاموا بفصل قضبان النافذة ثم كسر الواجهة الزجاجية لها.

وذكرت الشرطة أن الجناة توجهوا مباشرة نحو أحد صناديق العرض الزجاجية، وقاموا بتهشيمه.

ورصدت الشرطة في كاميرات المراقبة اثنين مشتبه بهما. وقال رئيس الشرطة الجنائية، فولكر لانجه، إنه ليس من المستبعد مشاركة جناة آخرين.

وبحسب البيانات، تم الإبلاغ عن الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح اليوم.