 رئيس جامعة القاهرة عن الملتقى الأول للتنمية المستدامة: «يربط البحث العلمي برؤية مصر للتطوير 2030» - بوابة الشروق
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رئيس جامعة القاهرة عن الملتقى الأول للتنمية المستدامة: «يربط البحث العلمي برؤية مصر للتطوير 2030»

الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت
عمر فارس
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 8:45 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 8:45 م

افتتحت كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، الملتقى الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "فكر وانتج" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بهدف رفع الوعي بأهمية ربط البحث العلمي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة ابن سينا بالكلية.

وقال "الخشت"، إن مشروعات جامعة القاهرة تتماشى بشكل جيد مع حاجات الدولة الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة، والتخفيف من البطالة والتسرب من التعليم.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الحميد المناوي، أن كلية العلوم تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية.

وأكد على توفير الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.

الجدير بالذكر أنه شارك في الملتقى الأول للتنمية المستدامة، الذي يستمر على مدار يومين، 76 فريقًا من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية منهم 14 فريقًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في موضوعات مختلفة أبرزها التطبيقات البيوتكنولوجية في المعالجة الحيوية للمياة الملوثة، والريبوت المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأداة لتعطيل القنابل الموقوتة، وتصنيع بديل عضوي للأكياس البلاستيكية، وطرق علاج مبتكرة لأمراض سرطان الثدي باستخدام مركبات حامضية.

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