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ملكة هولندا تصل باكستان اليوم

إسلام آباد - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 11:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 11:33 ص

من المقرر أن تصل ملكة هولندا، ماكسيما، إلى باكستان، اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام، بصفتها المحامي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل للتنمية.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، بأن الملكة ستلتقي خلال الزيارة بالرئيس عارف ألفي، ورئيس الوزراء عمران خان، إلى جانب إجراء محادثات مع مجموعة من الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

وذكرت "جيو" أن الملكة تعمل في أنحاء العالم من أجل تعزيز وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية، بتكلفة معقولة، بهدف تحسين فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الملكة ماكسيما زارت باكستان في وقت سابق، في فبراير من عام 2016.


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