انتقادات قوية لرئيس بريشيا الإيطالي بسبب بالوتيلي

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قوبلت مزحة بدت عنصرية من قبل ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم صوب مهاجمه ماريو بالوتيلي ، بعاصفة من الانتقادات من قبل رجل سياسة في إيطاليا.

وقال نيكولا فراتوياني عضو تحالف اليسار عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السيد تشيلينو انا اسف لكنك استخدمت كلمات من البلاهة استخدامها، وهي تسيء لكرة القدم الإيطالية التي تعاني بالفعل".

وأضاف: "بالوتيلي اسمر البشرة، ما الذي يمكنني قوله، وهو يعمل من أجل التعبير عن نفسه لكن الأمر صعب".

ودائما ما يرد بالوتيلي صاحب الأصول الافريقية والذي تبنته اسرة إيطالية، بشكل قوي على أي انتهاكات عنصرية.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الجاري توقيع عقوبة على فريق فيرونا بغلق ملعبه بشكل جزئي لمباراة واحدة عقب قيام بعض الجماهير بهتافات عنصرية ضد بالوتيلي خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري.