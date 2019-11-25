350 خبيرا دوليا يشاركون فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية حول تطوير مفاعلات الأبحاث



انطلق المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بمفاعلات الأبحاث، اليوم /الإثنين/، في العاصمة الأرجنتينية /بوينس آيرس/، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا دوليا، والذي يناقش مواجهة التحديات والفرص لضمان الفعالية والاستدامة و دعم الجهود الوطنية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بمفاعلات البحوث، وتستمر أعماله على مدار خمسة أيام .

وقال جوان كارلوس لينتيجو نائب المدير العام للوكالة الدولية ورئيس قسم السلامة والأمن - خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وفقا لبيان صادر عن الوكالة اليوم - إنه لا يزال الاهتمام بمفاعلات الأبحاث مرتفعًا بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه في مجتمعنا.

وأشار البيان إلى أنه منذ الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت مفاعلات الأبحاث بمثابة مراكز للابتكار والتطوير لبرامج العلوم والتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه المفاعلات النووية تدعم التطبيقات في مجالات مثل الصناعة والطب والزراعة.

ونوه البيان بأنه يوجد حاليا 247 مفاعلًا بحثيًا قيد التشغيل في 53 دولة وهناك حوالي 30 برنامجًا جديدًا لمفاعلات الأبحاث قيد التخطيط والتطوير.

يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة الأرجنتين يشارك في أعماله أكثر من 350 مشاركًا ويعد أكبر تجمع لمجتمع الأبحاث الدولي وقد جمع العديد من الخبراء في هذا المجال.