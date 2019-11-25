«الأرصاد»: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.