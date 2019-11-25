 تقارير: الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي على خلفية عمليات «احتيال» - بوابة الشروق
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تقارير: الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي على خلفية عمليات «احتيال»

نجاح الشمري
نجاح الشمري
د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:48 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:48 م

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على خلفية احتيال اجتماعي.

وأوضحت إذاعة "إس فيه تي" السويدية أن الوزير الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، سجل نفسه تحت اسم آخر بالقرب من ستوكهولم طوال أعوام، وحصل على مساعدات حكومية مختلفة، على الرغم من أنه كان يعيش في بغداد.

وأكد الادعاء العام السويدي اليوم الاثنين إجراء تحقيقات أولية ضد وزير عراقي لم تذكر اسمه، موضحة أنه تم الإبلاغ عنه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبها نفت وزارة الدفاع العراقية الاتهامات على موقع "فيسبوك"، بحسب التقارير.


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