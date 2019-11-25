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العراق: ضبط مخزن عبوات ناسفة وقذائف هاون بالأنبار

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:10 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:10 م

ضبطت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، مخزنا للأسلحة يحتوي على صاروخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون بقضاء عنة في محافظة الأنبار.

وذكرت الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مديرية استخبارات شرطة الطاقة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية عثرتِ خلال إجراء المسح الميداني في قرية الخسفة بقضاء عنة، علي مخزن للأسلحة".

وأضافت أن "المخزن احتوى على 5 عبوات ناسفة من نوع جليكانات بداخلها مادة C4 وقذيفة هاون عيار 120 ملم وصاروخ محلي الصنع، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي".

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