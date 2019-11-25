تابع طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عمليات التصدي للتعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد.

نفذت لجنة الإزالات برئاسة أحمد جبارة نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقة هلال السيد هلال رئيس قرية البنا، والعقيد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول والقوة المرافقة، 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 5 أفدنة، و12 قيراطا، و12 سهما، وقد تم تنفيذ إزالة التعديات وتسليم الأرض المستردة إلى جهة الولاية خالية من أي تعد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.