بريطانيا: اعتراف سائق «شاحنة الجثث» بالتخطيط للهجرة غير الشرعية

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اعترف سائق الشاحنة موريس روبنسون المتهم في قضية العثور على جثث 39 شخصا داخل حاوية شحن في منطقة صناعية بمقاطعة "إيسكس" البريطانية، بالمساهمة في التخطيط لعمليات هجرة غير شرعية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن روبنسون اعترف أيضا بالحصول على أموال في الفترة التي عمل فيها بالهجرة ما بين مايو من العام الماضي وحتى 29 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لم يتم سؤاله عن التهم الأخرى والتي تشمل قتل 39 شخصا.

ومن المقرر أن يظل المتهم محتجزا حتى الجلسة المقررة في 31 من ديسمبر المقبل.

وينتمي المتهم لشبكة تهريب بشر واتهم بقتل مجموعة من الرجال والنساء والأطفال الفيتناميين عثر على جثثهم داخل شاحنة في 23 من أكتوبر الماضي.

كما يواجه شاب آخر من أيرلندا الشمالية يعرف باسم كريستوفر كنيدي اتهامات قتل 39 شخصا في القضية ذاتها.