 العراق: العثور على وثائق تعود لتنظيم «داعش» غربي الأنبار - بوابة الشروق
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العراق: العثور على وثائق تعود لتنظيم «داعش» غربي الأنبار

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:06 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:06 م

عُثرت القوات الأمنية العراقية على وثائق تعود لتنظيم (داعش) الإرهابي تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي محافظة الأنبار.

وقال القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي - حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - : "إن القوات الأمنية عُثرت عند مداهمتها وكرًا لـ(داعش) في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين (بيجي - قضاء حديثة) غربي الأنبار، على وثائق تعود للتنظيم بها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهامه بالمناطق الغربية".

وأضاف العبيدي: "أن القوات عُثرت أيضًا على أسلحة متنوعة لخلايا التنظيم في المناطق المستهدفة، حيث أن تلك القوات تقوم بعمليات فتح شفرة رموز التنظيم وإرسال أسماء قادة وعناصر التنظيم الإجرامي إلى الأجهزة الأمنية؛ تمهيدًا لاعتقالهم".


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