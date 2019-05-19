وفد من «هندسة عين شمس» يزور ألمانيا لتعزيز البحوث التطبيقية والتبادل الطلابي

أعلنت كلية الهندسة في جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور عميد الكلية، ومشاركة كل من الدكتور مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة مروة خليفة مدير البرامج البينية لمرحلة الدراسات العليا، والدكتور علي البحراوي الأستاذ المتفرغ بقسم الري والهيروليكا، والدكتور سامي عفيفي المرشد الأكاديمي لبرنامج الماجستير البيني "المدن متكافئة الموارد"، عن زيارة جامعة كولون للعلوم التطبيقية بألمانيا، في الفترة من 25 وحتى 29 نوفمير 2019، في إطار تعزيز أنشطة التعاون بين كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة كولون.

ومن المقرر أن يعقد عدد من المقابلات مع مسئولي كل من مركز تطوير التعليم وقسم شئون العلاقات الخارجية وبعض من عمداء الكليات والمعاهد بالجامعة لتبادل الخبرات وتعزيز أنشطة التبادل العلمي والطلابي.

ويلتقي الدكتور محمد أيمن عاشور، رئيس جامعة كولون بروفيسور ستيفان هيرزيج؛ لبحث توقيع مذكرة تفاهم بين الخمس جامعات المشاركة في برنامج الماجستير البيني "المدن متكافئة الموارد" (جامعة عين شمس بمصر، وجامعة كولون للعلوم التطبيقية بألمانيا، وجامعة سان لويس بوتوسي بالمكسيك، وجامعة كينياتا بكينيا، وجامعة جادجا مادا بإندونيسيا)؛ لتعزيز التعاون في تطبيق الماجستير البيني بالجامعات المشاركة وتمهيد الطريق نحو منح درجة ماجستير مزدوجة أو متعددة.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس تعد رائدة في تفعيل المسار البيني "Interdisciplinary Programs" بالدراسات العليا من خلال ("Graduate Engineering School for Research" GESR) لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات البينية وتعزيز البحوث التطبيقية من أجل التنمية الأكاديمية والمجتمعية على حد سواء، وهي أولى الجامعات المشاركة في طرح برنامج الماجستير البيني "IMaREC" منذ خريف 2017.