سائق الشاحنة يعترف بارتكابه مجزرة بحق 39 مهاجرا فيتناميا في بريطانيا

أقر سائق الشاحنة التي عثر بداخلها على جثث 39 مهاجرا فيتناميا بجنوب إنجلترا في 23 أكتوبر الماضي، بارتكابه تهمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة برس أسوسييشن اليوم الاثنين.

واعترف موريس روبنسون / 25 عاما/ من مقاطعة ارماج بإيرلندا الشمالية بالمساعدة في الهجرة غير الشرعية أمام المحكمة الجنائية المركزية لانجلترا وويلز في لندن.

وأفادت وكالة برس أسوسييشن بأن روبنسون اعترف بالقتل غير العمد لـ 31 رجلا وثمان سيدات، تم العثور عليهم في حاوية ملحقة بالشاحنة في اسكس.

وأضافت الوكالة أنه يشتبه أن روبنسون جزء من عصابة دولية لتهريب البشر، كما أنه متهم بالتخطيط مع آخرين لارتكاب" سلسلة من الأعمال تسهل انتهاك قانون الهجرة من قبل عدة أشخاص".