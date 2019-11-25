نشر مهراجا جزءا من منزله التاريخي في الهند على موقع "أير بي إن بي" لتأجير واستئجار الشقق. ونظير نحو 8 آلاف دولار لليلة سيتمكن المستأجر من اختبار أسلوب الحياة الملكي في أحضان قصر شُيد قبل 300 سنة في جايبور.

وتعد قائمة المهراجا الضيوف "برحلة ملهمة في التاريخ الثري والإرث الثقافي والتقاليد الفنية لأسرة جايبور الملكية" خلال إقامتهم في جناح جودليا بقصر سيتي بالاس.

ويشتمل السعر اليومي على خدمات الخادم الخاص والمرشد الذي سيعرض "جولات تسوق ورحلات إرشادية سيرا على الأقدام عبر المتاحف المحلية وغيرها من الرحلات الاستكشافية بالمدينة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها القصر أمام المستأجرين. ومن بين الزوار السابقين الذين لم يدفعوا رسوما الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والأميرة ديانا وجاكي كينيدي.

شيد المهراجا ساواي جاي سينج الثاني القصر عام 1727 وهو أيضا من أسس مدينة جايبور. ويقال إن القصر مثال على "أفضل ما صممته الهندسة المعمارية الراجبوتية في القرن الـ18 وهناك تأثيرات هندسية أخرى من فترات لاحقة". وتشمل الليلة في القصر فرصة الاستمتاع بالمطبخ المحلي و"المنظر الرائع لتلال أرافالي المحيطة".

ويقع القصر على مقربة من وسط جايبور التي جرى إعلانها أحد مواقع التراث العالمي على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في وقت سابق من العام الجاري. ويصفها موقع "أير بي إن بي" بأنها "مدينة معاصرة. تمزج (بشكل جميل) بين التراث المعماري وتقاليد الطعام الملحمية والثقافة المحلية النابضة بالحيوية".