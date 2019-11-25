«الإفتاء»: المساجد أكثر دور العبادة تعرضا للعنف والإرهاب

أطلق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في الذكرى الثانية لمذبحة مسجد الروضة، دراسة مطولة عن "خرائط العنف والإرهاب على المساجد خلال السنوات العشر الماضية"، وذلك حسب بيان صحفي اليوم الاثنين.

وتناولت الدراسة فتاوى العنف والإرهاب التي تجيز تفجير وتخريب المساجد، ورسم خرائط العمليات الإرهابية التي نفذت ضد المساجد بداية من 2009، وحجم اعتداءات مروجي الإسلاموفوبيا ضد المساجد في عدد من الدول الغربية.

ويشير المرصد إلى أن القراءة الأولى لتاريخ العنف ضد المساجد لفت إلى أن المساجد ودور العبادة المسلمة هي أكثر دور العبادات تعرضًا للعنف والإرهاب، حيث تتنوع مصادر العنف ضد المساجد من ( العمليات الإرهابية، عمليات التطهير العرقي، الحروب الأهلية، النزاعات الطائفية، الإسلاموفوبيا، الصراعات المسلحة، الاحتلال الاستيطاني، أخطاء العمليات المسلحة في مكافحة الإرهاب).

وأوضح المرصد أن نتائج الدراسة كشفت أن ضحايا عنف وإرهاب الجماعات المتطرفة (التي تدعي أنها تحارب باسم الإسلام) أضعاف مضاعفة مقارنة بضحايا عنف الجماعات غير الإسلامية مثل مروجي الإسلاموفوبيا باستثناء هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وهو ما يؤكد أن مشاريع الجماعات مثل (القاعدة، داعش، الإخوان، بوكو حرام، الشباب) وغيرها، هي مشاريع لا تحتسب في سعيها مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس والمال والعرض للمسلمين وغير المسلمين.

كذلك أوضح المرصد أن نتائج الدراسة كشفت عن تنفيذ 184 عملية إرهابية في 36 دولة خلال الـ10 سنوات الماضية، وقد راح ضحيتها أكثر من 3447 شهيدًا وإصابة أكثر من 6333.

كما كشفت الدراسة أن منحنى تصاعد العمليات الإرهابية ضد المساجد آخذ في التصاعد منذ عام 2015 مع صعود تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وتمدده في مناطق عدة، وكذلك تنامي نشاط تنظيم بوكو حرام وحركة طالبان باكستان وهي الجماعات الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية ضد المساجد.

وقد كشفت نتائج الدراسة بأن أعوام (2015، و2019، و2018) هي أكثر السنوات عنفًا ودموية ضد المساجد.

وأكدت نتائج الدراسة أيضًا أن مدن وعواصم العالم الإسلامي المنضوية تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي هي الأكثر معاناة من العنف والإرهاب ضد المساجد، حيث كشفت النتائج تعرض 20 دولة إسلامية لعمليات عنف ضد المساجد خلال السنوات العشر الماضية، نفذ بها ما يقارب من 88% من جملة العمليات الإرهابية ضد المساجد خلال تلك الفترة، ترتب عليها سقوط ما يقارب من 95% من جملة شهداء العنف على المساجد خلال تلك الفترة، فيما تسببت في إصابة 97% من جملة الإصابات خلال تلك الفترة.

كذلك ذكرت نتائج الدراسة أن 5 دول هي (العراق، وباكستان، ونيجيريا، وأفغانستان، وسوريا) تعد بالترتيب هي الأكثر معاناة من عنف وإرهاب الجماعات المتطرفة على المساجد، فقد عانت تلك الدول الخمس مجتمعة عمليات إرهابية بلغت نسبتها 61% من جملة هجمات العنف على المساجد خلال السنوات العشر الماضية، راح ضحيتها 38% من جملة الشهداء.

وكشفت نتائج الدراسة أيضًا أن هناك 5 هجمات إرهابية تعد هي الأكثر عنفًا ودموية ضد المساجد خلال ال السنوات العشر الماضية، وهي (هجوم مسجد الروضة بمصر 2017، مذبحة مساجد كوكاوا بنيجيريا 2015، هجمات مسجدي بدر والحشوش بصنعاء اليمن 2015، هجمات ضريح السيدة زينب بسوريا 2016، هجوم المسجد الكبير بمدينة كانو بنيجيريا 2014)، وقد نتج عن تلك الهجمات الخمس سقوط 846 شهيدًا أي ما يوازي 25% من جملة الشهداء خلال السنوات العشر الماضية جراء الـ184 هجومًا.

وأكد المرصد أن هناك صعوبة في رصد وتقييم حجم الاعتداءات على المساجد ودوافعها المختلفة، ولكنه يؤكد على أن الدراسة اعتمدت على بعض النتائج التي قدمتها بعض التقارير والتي أكدت أن هناك تصاعدًا وارتفاعًا مخيفًا في معدلات الاعتداءات على المساجد مع اختلاف مستوى خطورة أنماطها والتي تتراوح بين "النوافذ المحطمة، الكتابة على الجدران، التدنيس، إشعال الحرائق العنيفة، التفجيرات، إرسال طرود مشبوهة".

وأشار إلى أن تلك الاعتداءات دائمًا ما تكون مصاحبة بتحريض إعلامي وأدبي واسع الانتشار في تلك العواصم وكذلك التهديدات البريدية والإلكترونية بزرع القنابل أحيانًا، ودافعة إلى إقرار تمييز تشريعي وتقييدات إدارية ضد المساجد في تلك البلدان.