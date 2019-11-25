 اشتباكات بين محتجين لبنانيين ومؤيدين لحركتي حزب الله وأمل بوسط بيروت - بوابة الشروق
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اشتباكات بين محتجين لبنانيين ومؤيدين لحركتي حزب الله وأمل بوسط بيروت

جنود من الجيش اللبناني ينتشرون بعد اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة ومؤيدين لحرتكي حزب الله وأمل وسط بيروت. تصوير: محمد عزاقير - رويترز
جنود من الجيش اللبناني ينتشرون بعد اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة ومؤيدين لحرتكي حزب الله وأمل وسط بيروت. تصوير: محمد عزاقير - رويترز
بيروت (رويترز)
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 2:51 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 2:51 ص

أظهر بث مباشر على محطات تلفزيونية لبنانية اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين بالعاصمة اللبنانية بيروت في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وذلك بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا بوسط المدينة.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصادمات وقعت بين المحتجين في بادئ الأمر ثم بدأت أعدادهم في التزايد بوتيرة سريعة.

وشكل جنود من الجيش وأفراد من قوات مكافحة الشغب حاجزا بين عشرات المحتجين على طرفي جسر الرينغ حيث تراشقوا بالحجارة.


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