غانا تبقى على معدل الفائدة عند 16%

أبقى البنك المركزي في غانا على معدل الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة، وذلك في ظل استمرار قوة زخم النمو الاقتصادي وبقاء معدل التضخم في الإطار المستهدف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل الفائدة عند 16%، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي ارنست اديسون للصحفيين اليوم الاثنين في العاصمة أكرا.

وقال اديسون إن المخاطر المرتبطة بمستقبل التضخم متوازنة، كما أن نمو الأسعار سوف يستمر ضمن النطاق الذي يتوقعه البنك للمستقبل.

وعلى الرغم من أن خفض معدل الفائدة ربما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي انخفض ليسجل أبطأ نسبة منذ عام خلال الربع الثاني، إلا أن اديسون قال إن الثقة في مناخ الأعمال تنتعش.

ومن شأن تعزيز الانفاق عام 2020، مثلما أعلن وزير المالية كين اوفوري أتا، دعم الانتاج في الوقت الذي تستعد فيه أكبر دولة في إنتاج الذهب في العالم لاجراء الانتخابات العامة في ديسمبر العام المقبل.