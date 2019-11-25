الشرطة الفيدرالية البلجيكية و«يوربول» يعطلان عمل وكالة «أعماق» التابعة لداعش

شنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، هجوما إلكترونيا أدى إلى تعطيل عمل وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي، والتي تعد واحدة من أهم أدوات الدعاية التابعة للتنظيم.

وأوضحت الشرطة الفيدرالية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أنها تعاونت مع خبراء يوروبول لتنظيم هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل أهم آلة دعائية لداعش ووضعها خارج إطار الضرر.

وقال مصدر مطلع إن الشرطة اعتبرت هذا الهجوم الإلكتروني "معقد" لأنها عملت منذ عام تقريباً لتنظيم هذا الهجوم الإلكتروني ولما واجهه الخبراء من عقبات غير متوقعة.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا نجاح هذه العملية التي أسفرت عن إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة ب"أعماق"..مشيرة إلى أن تنظيم (داعش) يحاول دون جدوى إعادة إطلاق خدمات الوكالة.

وكانت الشرطة البلجيكية ويوروبول قد حاولا عام 2018 شن هجوم إلكتروني على "أعماق" لتعطيلها، الأمر الذي لم يُكلل بالنجاح في ذلك الحين.