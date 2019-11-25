 جريزمان: لم أنضم لبرشلونة من أجل الألقاب.. وأتلتيكو قادر على التتويج بالليجا ودوري الأبطال - بوابة الشروق
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جريزمان: لم أنضم لبرشلونة من أجل الألقاب.. وأتلتيكو قادر على التتويج بالليجا ودوري الأبطال

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:50 ص

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، أنه لم يترك أتلتيكو مدريد وينضم للبارسا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لم أترك أتليتكو مدريد، وآتي إلى البارسا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أو من أجل الفوز بمزيد من الجوائز".

وأضاف: "جئت إلى هنا لأتعلم أسلوبًا جديدًا من اللعب، واعتماد فلسفة جديدة، ومحاولة تطوير نفسي، وتعلم أشياء على المستوى الشخصي".

وأردف جريزمان: "أتيت إلى برشلونة من أجل تعلم أسلوب جديد في نادي يصمم كرة القدم بطريقة مختلفة".

وواصل: "ليس لدي شك في أن أتلتيكو يمكنه الفوز بلقبي الليجا ودوري الأبطال في أي وقت، فريقهم جيد جدًا، مع مدرب جيد جدًا، لم أتركهم كي يكون لدي فرصة أكبر للحصول على الألقاب".


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