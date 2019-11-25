باهر المحمدي : هدفنا الفوز علي الجزيرة الإماراتي

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أكد باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي المصري، أن الفريق جاهز لمباراة غد الثلاثاء امام الجزيرة الإماراتي، في دور الـ١٦ من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وقال باهر المحمدي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين :"هناك عدد من اللاعبين الدوليين بالفريق لم يشاركوا في التدريبات الجماعية بسبب ارتباطهم مع المنتخب، ولكن الجميع جاهز للمواجهة ".

وأضاف: "اللاعبون تناسوا تماما نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين دون رد، ولقاء الغد له حسابات مختلفة ونبحث عن الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية".

وأوضح:" ان الجزيرة الإماراتي فريق كبير ويلعب هو الاخر من اجل الفوز".