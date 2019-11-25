انخفاض حصة الموانئ الإيطالية في حركة نقل المنطقة المتوسطية

كشف تقرير حديث عن انخفاض حصة الموانئ الإيطالية في حركة النقل البحري بالمنطقة المتوسطية بنسبة 2 %، بينما حققت الدول الأخرى ذات الموانئ المطلة على البحر المتوسط زيادة بنسبة 7 %.

وذكر التقرير الصادر عن اتحاد "كونفتراسبورتو " للنقل أنه إذا كانت إيطاليا حققت نموا على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 5 %، مثل إسبانيا لكانت قد وفرت نحو 7600 فرصة عمل مع زيادة العائدات بواقع مليارى يورو.

وأضاف الاتحاد أنه نظرا لعمليات الفصل بين قطاعات البنية التحتية والإصلاحات التي لم تكتمل فإنه خلال الفترة من 2011، وحتى 2018 حقق نظام الموانئ فى إيطاليا نموا بنسبة 2 % فقط.

وكشف الاتحاد عن أنه خلال الفترة من 2005 وحتى 2017 بلغ إجمالى النمو في موانئ الدول المطلة على البحر المتوسط 46 %، بينما لم تسجل الموانئ الإيطالية سوى نصف هذه النسبة أي ما يوازى 23 %.

وأرجع الاتحاد الأمر إلى غياب عمليات الربط داخل إيطاليا وبين باقى العالم، وهو الأمر الضروري من أجل نمو حركة النقل والاقتصاد بشكل عام.