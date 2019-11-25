بلومبرج: المرشحون المؤيدون للديمقراطية يحققون تقدما في انتخابات هونج كونج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن المرشحين المؤيدين للديمقراطية حققوا تقدما بانتخابات مجالس المقاطعات في هونج كونج مع فرز 71.2% من بطاقات الاقتراع.

وتوقعت الوكالة أن يحقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية فوزا كاسحا بتلك الانتخابات.

وأشارت إلى أن 2.94 مليون شخص شاركوا في تلك الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع مساء اليوم الأحد في ظل مشاركة الناخبين بأعداد قياسية.

وجاءت أعلى نسبة مشاركة في المناطق التي نالت القسط الأكبر من تأثير المظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر.

ولن يتم إعلان النتائج الرسمية قبل يوم غد الاثنين. ويُنظر إلى التصويت على أنها استفتاء على حركة الاحتجاجات الجماعية في هونج كونج.

وكانت أعلى نسبة مشاركة للناخبين في المدينة قد جرت في انتخابات 2015 عندما أدلى 1.47 مليون شخص بأصواتهم.

ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه المدينة استقطابا سياسيا غير مسبوق.