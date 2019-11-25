الأرصاد: عودة درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده كافة الأنحاء اليوم يرجع إلى تأثرنا بمنخفض جوي بالبحر المتوسط».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الاثنين، أن «هذا الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، فمن الغد ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، لتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، بعد غد الأربعاء».

وذكر أن «هذه التقلبات الجوية من أهم سمات فصل الخريف»، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة حالة الطقس، وتحديد نوعية الملابس التي يجب ارتدائها، منعًا للإصابة بنزلات البرد.