المدعي العام الإسرائيلي: نتنياهو ليس مضطرا للاستقالة

قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس مضطرا للاستقالة من منصبه أو أخذ إجازة نتيجة للاتهامات الجنائية التي وجهت إليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماندلبليت قوله في بيان إن لجنة من كبار المسؤولين القانونيين سيناقشون ما إذا كان يتعين على نتنياهو التخلي عن مناصبه الوزارية وما إذا كان بإمكانه تشكيل الحكومة المقبلة

وكان مندلبليت قد وجه يوم الخميس الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا منفصلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نتنياهو .

وأوصى ماندلبليت بأن يتم توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في القضايا المعروفة باسم 1000 و 2000 و 4000.

واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي.

يأتي القرار في الوقت الذي يناضل فيه نتنياهو للحفاظ على منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر، ولم تسفر عن فائز واضح، مما دفع إسرائيل إلى وضع سياسي غامض.