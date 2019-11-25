الأمم المتحدة تدين بشدة استهداف أحد أفرادها في كابول وتطالب بسرعة تقديم المتورطين للعدالة

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بأشد العبارات قتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه في أعقاب تأكيد البعثة للحادث، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بيانا دعا فيه السلطات "ألا تدخر جهداً لتحديد المسؤولين وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".

وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن أحد المصابين أفغاني الجنسية والثاني أجنبي.

ويأتي الهجوم في وقت شهدت أفغانستان ارتفاع معدلات الإصابات بين المدنيين. ففي أكتوبر الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقريراً يبين أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام ، وقع أكثر من 8000 مدني ضحية للعنف ، وكان شهر يوليو الأكثر دموية.

ودعت الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان السلطات إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المعتدين إلى العدالة.