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مصدر أمني عراقي: اعتقال 4 من داعش جنوب الموصل

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 7:30 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 7:30 م

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الاثنين اعتقال أربعة من عناصر داعش جنوب الموصل/400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال العقيد حسيب جاسم ان"قوة امنية اعتقلت اليوم أربعة من عناصر داعش،منهم قياديان ذلك في كمين نصب لهم في قرية عين الجحش التابعة لناحية الشورى/ 60 كيلومتر جنوب الموصل/".

وعلى صعيد آخر قال المصدر انه"تم اليوم العثور على جثتين تعودان لعناصر بشرطة نينوى المحلية في قرية احليلة غرب الموصل،موضحا ان الجثتين عليهما اثار تعذيب ومصابتان باعيرة نارية بمنطقة الراس والصدر ".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد اعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.


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