يونكر يعود إلى عمله بعد خضوعه لجراحة لعلاج تمدد الأوعية الدموية

قالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الاثنين في بروكسل، إن الاخير قد عاد إلى مكتبه بعد عملية لعلاج تمدد الأوعية الدموية.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية البالغ من العمر 64 عاما، خضع لعملية جراحية في 12 نوفمبر الجاري، وغادر المستشفى الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن تمدد الأوعية الدموية هو تورم الأوعية الدموية التي من الممكن أن تنفجر، ما يؤدي إلى نزيف لا يمكن التحكم به. ومن الممكن أن يكون المرض قاتل في حال إصابته لأجزاء معينة من الجسم.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية يونكر في 31 أكتوبر الماضي، ولكنه ظل في منصبه بصورة مؤقتة بسبب التأخر في الموافقة على المفوضية الجديدة، برئاسة الالمانية أورزولا فون دير لاين.

ومن المقرر أن تتولى أورزولا المنصب في الأول من ديسمبر المقبل.