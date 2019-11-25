أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير قلق من غياب لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عن التهديف خلال الفترة الماضية.

وساهم فيرمينو في فوز ليفربول بالدقيقة 85 أمام كريستال بالاس يوم السبت ليسجل للمرة الأولى منذ فوز الريدز 2-1 على تشيلسي في 22 سبتمبر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: " معدل عمل (بوبي) لا يصدق، نتوقع الكثير من اللاعبين وأنا راضِ تمامًا بما رأيته بالنسبة له، إنه لأمر رائع أنه حصل في النهاية على المكافأة بتسجيل الهدف".

وأضاف: "لم نتكلم، لن يكون لدي أدنى فكرة عندما سجل آخر مرة ولم أفكر في ذلك الأمر مطلقًا".

وأوضح: "بالنسبة لي فإنه ليس مهمًا على الإطلاق من يسجل الأهداف، وعليك أن تسأله عن شعوره، لكنني لم أر شيئًا يشير إلى أنه يشعر بالقلق".

وواصل: "لقد استقبلنا هدفًا، لم يرغب أحد في ذلك، لكنني شعرت في تلك الفترة أن الأمر لم يكن مفاجئًا عندما سجلوا الهدف، لكننا كنا نعرف كذلك أننا سنحصل على فرصة على الأرجح، وكان علينا أن نستخدمها".

وعن التسجيل في الدقائق الأخيرة، استطرد كلوب: "لا أحب التحدث عن ذلك، لا نتعامل على أساس أنه أمامنا 7 دقائق وعلينا أن نفوز الآن، أنا أعرف الكثير عن فريقي نحن معًا منذ 4 سنوات، ونحن نعلم فقط أننا نريد الفوز ونعرف ما يتعين علينا القيام به من أجل ذلك".