جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لما أعلنته الإدارة الأمريكية عن قانونية الاستيطان الإسرائيلي.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إن «اجتماع الجامعة العربية الطارئ اليوم باعثه الإعلان غير القانوني والمرفوض شكلًا وموضوعًا، من جانب وزير الخارجية الأمريكي، والذي أقر فيه بأن بلاده لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي».

وأضاف أن «هذا الإعلان يعتبر تطور بالغ السلبية، وتحول مؤسف في الموقف الأمريكي، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تقدر تبعاته وآثاره السلبية على المدى الطويل»، متوقعًا أن يؤثر على عملية السلام في المستقبل.

وأوضح أن «المستوطنات الإسرائيلية هي كيانات غير شرعية وغير قانونية، فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة فقط مهما بلغت أهميته».

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يظل مدانًا من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطانًا باطلًا من الناحية القانونية، وعار على من يمارسة ويقر به».

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب؛ لبحث تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، وشرعنة الولايات المتحدة الأمريكية للاستيطان الإسرائيلي.