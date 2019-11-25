تيري جيليام يروي لجمهور «القاهرة السينمائى» مصاعب خروج «برازيل» للنور

ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي

روى المخرج البريطاني تيري جيليام المصاعب الكثيرة التي واجهته إلى أن خرج فيلم “برازيل” إلى النور، وذلك في الحلقة النقاشية التي أدارها المخرج المصري عمرو سلامة في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث استهل المخرج البريطاني حديثه بتعريفه الخاص للسينما التي وصفها بقوله: “شاشة كبيرة وجمهور عريض يحضر ليشاهد قصة تروى، أما الآن فيمكن للجمهور مشاهدة السينما عبر الهاتف، وهو أمر لا أحبه وأشمئز منه، فكيف يمكن أن يأتي يوم لا يشاهد أحد فيلمي في دار العرض”.

واعتبر جيليام نفسه محظوظاً في بدايته لأنه بدأ بعمل أفلام كبيرة في هوليوود وانتهيت بعمل فيلم قصير، وهذا عكس عدد من المخرجين الذين يبدأون مسيرتهم الخاصة بعمل أفلام قصيرة ويكبرون لاحقاً.

أما عن مدى التزامه الشخصي بالرسالة المحددة في الفيلم، قال: “الفيلم على مدار عمله فإنه تحدث فيه تغيرات كثيرة كمشاهد معينة أو حذف بعضها، ولكن الرسالة وجوهر الفيلم يظل باقياً ومحدداً كما هو، ومن الممكن أن أخذ بأفكار الممثلين الجيدة أثناء عمل الفيلم، فالأمور كثيرا ما تتغير ولكن تبقى الرسالة واضحة ومحددة”، وأضاف: “المسئولية في عمل فيلم سينمائي تكمن في توصيل رسالة محددة، وليس في عمل الفيلم بحد ذاته، وصناع الأفلام يمكن أن يغيروا حياة الناس بالكامل”.

وانتقل جيليام للحديث عن الصعاب التي واجهته أثناء عمل فيلم “برازيل”، عندما وجه له المخرج عمرو سلامة سؤالاً حول مدى تعارض الطموحات مع الميزانية الموضوعة فعلاً، حيث قال: “أعتقد أن عمل فيلم في حدود الميزانية المتاحة أمر ممتع وأجمل لأنك تخرج عملاً فنياً في حدود الموجود والمتاح، فمثلاً بعد الانتهاء من تصوير 12 أسبوعاً من فيلم “برازيل”، وجدت أن مدة الفيلم وصلت لـ5 ساعات، فاضطررت لاقتطاع أجزا كبيرة من السيناريو لأن المدة طويلة ولأن الميزانية لا تسمح بكل هذا الطول، وبصراحة خرجت النتيجة أفضل مما توقعت، ولكن الفيلم واجه مشكلات أخرى ومنها مثلاً أن المنتج أراد تغيير النهاية ولكني اعترضت، فضلاً عن حرب بعض الموزعين ودخولي في معارك عديدة لمدة أكثر من 6 أشهر من أجل عرض الفيلم، فهوليوود مع الأسف لم يرغبوا في دعم الفيلم وفرضوا حظراً على الفيلم، ومن هذه التجربة خرجت بنتيجة مهمة وهي أن أي سينمائي عليه ألا يدخل في معارك مع شركات التوزيع الكبرى لأن لديهم الأموال الكافية التي تمكنهم من خوض المعارك ضدك وبشراسة”.

واستمر في الحديث عن برازيل والصعاب التي واجهته، بقوله “المشكلات لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن الناس وقت عرضه كانوا عازفين عن مشاهدته، لدرجة أنني كنت على استعداد لتمويل انتقال الصحفيين لمشاهدة عرض الفيلم والكتابة عنه، ولكن في النهاية النتيجة كان رائعة وتغيرت الأمور لصالح الفيلم وشاهده الناس وحصد الجوائز”.

وأكد جيليام أنه دائماً ما كان مسيطراً على مقدرات الأمور في أفلامه ولم تخرج عن سيطرته أبداً، قائلاً “لم أخرج إلا الأفلام التي آمنت بها، ولم أعمل إلا مع من أحببتهم فقط”.

وعبر عن رأيه في أفلام السوبر هيرو بقوله: “هذه الأفلام تمتص ميزانيات كبيرة للغاية، ورغم أنها جيدة فإنها ترفيه لمجرد الترفيه فقط، وعلى صناعها أن يتدرجوا فيها لمستويات مختلفة بحيث تخلق أجواءً فكرية للمشاهد”.

كما عبر عن رأيه أيضاً في الأفلام السياسية وقال ساخراً وضاحكاً: “دعونا كصناع للأفلام أن نرفه عن الناس ونشتتهم عن الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه”، واستطرد “على الأفلام أن تغير شيئاً بداخل المشاهد وتجعله يفكر كيف يرى المحيط من حوله بعين جديدة، ولذلك لابد أن يكن هناك رسالة واضحة ومحددة”.

واعتبر جيليام نفسه محظوظاً مرة أخرى بسبب النجوم الذين عمل معهم، وأبرزهم بروس ويليز، وقال “رغم أن توم كروز أعلن من قبل أنه لا يحب أفلامي، إلا أنني لن أتردد أبداً في عرض دور عليه إذا وجدت أنه المناسب لأدائه”.