إسلام آباد ترفض ادعاءات واشنطن حول الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني

رفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بشدة ادعاءات واشنطن حول قروض الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وتأثيرها على اقتصاد باكستان.

وأكد قريشي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الاثنين - أن مشروع الممر الاقتصادي مشروع ضخم وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني الباكستاني.. لافتا إلى أن بلاده سرعت من وتيرة جميع المشاريع المتعلقة بالممر، وأن حصة الصين في مجموع قروض باكستان ضئيل جدا.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل أن باكستان ستمضي قدما في مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

ووصف فيصل الممر الاقتصادي بأنه محرك ضخم لخلق فرص العمل ومحاربة الفقر وتحسين الاقتصاد، موضحا أن باكستان لن تتراجع عن هذا المشروع الضخم بأي ثمن.. مشددا على أن بلاده لن تكون جزءا في الحرب الاقتصادية بين القوتين العالميتين.

وجاءت هذه التصريحات ردا على بيان صدر مؤخراً عن أليس ويلز المسؤولة عن شؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي كانت قد حذرت من أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيزيد من عبء ديون باكستان.