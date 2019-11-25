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انخفاض معدل التضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي

سنغافورة - د ب ا:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:05 ص

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الاثنين، انخفاض معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أكتوبر الماضي، عقب ارتفاعه بنسبة 0.5% في سبتمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.5%.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص، ليصل إلى 0.6% في الشهر الماضي، بعدما سجل 0.7% في سبتمبر الماضي.

ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى تراجع تكلفة الكهرباء والغاز والخدمات

وتوقعت الوزارة أن يسجل معدل التضخم 0.5% خلال عام 2019، وأن يتراوح ما بين 0.5 و1.5% خلال عام 2020.

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