انخفاض معدل التضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الاثنين، انخفاض معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أكتوبر الماضي، عقب ارتفاعه بنسبة 0.5% في سبتمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.5%.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص، ليصل إلى 0.6% في الشهر الماضي، بعدما سجل 0.7% في سبتمبر الماضي.
ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى تراجع تكلفة الكهرباء والغاز والخدمات
وتوقعت الوزارة أن يسجل معدل التضخم 0.5% خلال عام 2019، وأن يتراوح ما بين 0.5 و1.5% خلال عام 2020.