لافروف: كثيرون يرغبون في فشل اللجنة الدستورية السورية لتبرير التدخل بالقوة هناك

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك الكثير ممن يريدون فشل أعمال اللجنة الدستورية السورية لتبرير التدخل بالقوة هناك.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي اليوم الاثنين بموسكو - "بالنسبة لتهديدات إفشال اللجنة الدستورية السورية، فهناك دائما تهديدات لأن كثيرين يرغبون في إخفاق هذه اللجنة".

وأضاف : " في حال فشلت هذه اللجنة سيكون من الممكن تبرير بعض الإجراءات، بما في ذلك تكثيف التدخل بالقوة في الشؤون السورية من أجل تغيير النظام".

وكشف وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد لقاء المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أوائل شهر ديسمبر القادم لبحث احترام مبدأ التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية.

وقال لافروف: "سوف أبحث مع بيدرسون ضرورة الاسترشاد بتفويضاته لضمان أن الجميع دون استثناء يحترم مبدأ التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية، وعدم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العملية".