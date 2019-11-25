منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لتكثيف الجهود لإنهاء العنف ضد المرأة

دعا قادة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الدول الـ57 الأعضاء بالمنظمة إلى تكثيف الجهود لإنهاء العنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك في العمل والمنزل وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وذكرت المنظمة الأوروبية، في بيان اليوم الاثنين، أن دراسة استقصائية صدرت مؤخراً عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول العنف ضد المرأة في سبع دول هي ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا ومولدوفا وأوكرانيا كشفت عن أن ثلاثة من كل 10 نساء خضعن للاستبيان تعرضن للعنف البدني أو الجنسي.

ونقل البيان عن الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا ميروسلاف لاجيك قوله إنه لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي متفشياً في المنازل وفي مكان العمل وفي ظروف السلام والصراع.

وأضاف البيان أن العنف القائم على النوع يعيق التقدم نحو تحقيق الأمن الشامل للجميع كما أنه لا يؤثر فقط على السلامة والأمان الشخصيين لضحاياه ولكن يمكن أن يمنعهم أيضًا من أن يصبحوا أعضاء نشطين في المجتمع أو من استخدام مهاراتهم ومعرفتهم إلى أقصى إمكاناتهم.

فيما قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي توماس جريمنغر -بحسب البيان- "بصفتنا منظمة أمنية إقليمية نتحمل مسؤولية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات باعتباره انتهاكًا رئيسيًا لحقوق الإنسان ونظرا لكونه حاجز أمام تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام".