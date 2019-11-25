انسحاب الوفد السوري من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف

غادر وفد النظام السوري اليوم الاثنين مقر الأمم المتحدة في جنيف دون انعقاد جلسة موسعة للجنة الدستورية؛ لمناقشة أعمال الدستور السوري.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - أن سبب مغادرة الوفد السوري مقر الأمم المتحدة هو عدم حصول الوفد على رد حول مقترحه لجدول أعمال لجنة مناقشة الدستور.

وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، في وقت سابق اليوم، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة من النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي ختام الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي انتهت في 8 نوفمبر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن تحديد 25 الجاري موعدًا لجولة جديدة تتواصل لأسبوع من أعمال اللجنة الدستورية.