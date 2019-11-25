قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيلة في الإعلام المصري، وستظل كذلك رغم كل الظروف.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الإعلام يتعرض لحرب شرسة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الإعلام يقوم بدوره، لكن المشكلة تكمن في ظهور الإعلام الشعبي غير الرسمي.

وتابع أنه يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على خلق قنوات تواصل مع المواطنين، عودة إلى ما كان عليه الإعلام خلال وقت سابق، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتزويد الصحافة بالمعلومات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

واستطرد: "لازم أفتح مع الناس حوار مستمر، مش عشان أفرض عليهم رأي، لكن بنتحاور وبنتكلم وبنصحح معلومة، لأن الأجواء ملبدة بترسانة من الشائعة وقليل من الحقائق".