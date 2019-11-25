الخارجية الروسية: اجتماع صيغة أستانا في انتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن اجتماع صيغة أستانا، المقرر عقده الشهر المقبل، في انتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية، الذين سيحددون تشكيلة وفودهم بأنفسهم.

وقال بوجدانوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين- إن " وفدي الحكومة والمعارضة السوريين سيشاركان في الاجتماع، وسوف يحددان تشكيلة وفديهما اللذين نأمل في مشاركتهما بصيغة أستانا".

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أكد أن اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 و11 من ديسمبر المقبل.

يذكر أن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.