قائد شرطة «ذي قار» العراقية يصدر أمرا بسحب قوات الشغب من شوارع المحافظة

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ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قائد شرطة محافظة ذي قار محمد القريشي أصدر أمرا بسحب كافة قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وأضافت القناة - نقلا عن مصدر أمني عراقي - "إن القريشي وجه بتكليف قوات النجدة والشرطة المحلية لمتابعة الأوضاع الميدانية في محافظة ذي قار بدلا من قوات مكافحة الشعب، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.