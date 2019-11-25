طولان: إنبي استحق الفوز على الزمالك «عن جدارة»

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي إن فريقه استحق الفوز على الزمالك عن جدارة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن اللاعبين نجحوا في تقديم أداء جيد سواء على المستوى الدفاعي والهجومي، ونجح خط الدفاع في وقوف هجمات الزمالك ولم يكن هناك أية فرصة خطيرة من جانب النادي الأبيض.

وأضاف:" خلال توقف الدوري خضنا 4 مباريات ودية قوية مع كل من الإنتاج الحربي، حرس الحدود، وادي دجلة ومصر للمقاصة استعدادا للمباراة".

وواصل :" على الرغم من الزمالك خاض المباراة بلاعبين رأس حربة في خط الهجوم لكن لاعبينا نجحوا في وقف جميع الهجمات بجانب غلق المساحات على الأطراف الذي يساعد الزمالك في بناء هجماته".

وتعجب مدرب إنبي من الانتقادات له بسبب الأداء القوي الذي يقدمه أمام الزمالك والأهلي حيث قال إنه من أشد المعجبين لنادي الزمالك من الطبيعي أن يلعب بكل قوه وأخلاص للفرق التي دربها في مباراتهم أمام قطبي الكرة المصرية.

واستطاع إنبي أن يتغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليعود الفريق لنغمة الانتصارات مرة أخرى الغائبة من الفريق البترولي من الأسبوع الثالث عقب خسارته أمام سموحة بهدفين دون رد، ثم خسر أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وأمام أسوان بنفس النتيجة.