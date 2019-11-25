مكتبة الأسرة تصدر «رسالة الغفران» لأبي علاء المعري

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب «رسالة الغفران» لأبى علاء المعرى «363-449» هجرية، ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ طبعة 2019.

وتقول بنت الشاطئ في مقدمة طبعتها الثانية: "أدرك تمام الإدراك أن عملي في خدمة الغفران ودرسها لن يكمل إذا لم أرفقها بنص محقق لرسالة ابن القارح لا لكونها السبب القريب المباشر الذي دعا أبا العلاء إلى إملاء رسالة الغفران فحسب بل لأن رسالة أبي العلاء كذلك لا يمكن أن تفهم ما لم تقرأ قبلها ومعها رسالة ابن القارح التي تعد بحق مفتاح الغفران".

ورسالة ابن القارح من ثلاث نسخ تنتمى على الأرجح إلى أصل واحد هو "نسخة الشيخ طاهر الجزائري"، النسخة الأولى هي النسخة التيمورية الأولى ورمزها (ج) ورسالة ابن القارح في هذه النسخة عنوانها في المخطوط "رسالة لبعض الفضلاء كتبها إلى أبى علاء المعرى"، وهذه النسخة هي أقدم الموجود من مخطوطات الرسالة والراجح أنها هي الأصل من نسخ أخرى لرسالة ابن القارح.

والنسخة الثانية هي النسخة التيمورية ورمزها (ي) وهي نسخة خطية مستقلة، والنسخة الثالثة هي النسخة المطبوعة ورمزها (ع) ونشرت ضمن مجموعة رسائل البلغاء.

وأما رسالة الغفران فنسخ النص مرتبة في هذه الطبعة في مجموعات تضم كل واحدة منها النسخ التي يرجح أنها تنتمى إلى أصل واحد.

يأتي الكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة في سلسلة "تراث" والتي تعنى بنشر النصوص المختارة من عيون التراث العربي والإسلامي عبر تاريخه الممتد فى الزمان والمكان.