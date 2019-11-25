بولندا تستعيد 100 طن من احتياطيها من الذهب من بنك انجلترا

استعادت بولندا حوالي 100 طن من الذهب من بنك انجلترا في محاولة لإظهار قوة اقتصاد الدولة الذي يبلغ 586 مليار دولار، حسبما قال حاكم البنك المركزي أدم جلابينسكي.

وتم نقل الذهب من بنك انجلترا حيث كانت بولندا تحتفظ بمعظم احتياطيها من الذهب منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن جلابينسكي قوله عن البنك أعاد نحو 126 طنا من الذهب خلال عامي 2018 و2019 لزيادة الاحتياطي من الذهب لديه إلى 228.6 طن. ونتيجة لذلك فقد أصبحت بولندا تحتل المركز 22 على مستوى العالم في امتلاك احتياطي من السبائك الذهبية، والمركز الأول في شرق الاتحاد الأوروبي.

وأشار جلابينسكي إلى أن البنك المركزي سيواصل استعادة المعدن الثمين إذا كان "وضع الاحتياطي مواتيا".

وقال جلابينسكي للصحفيين اليوم الاثنين إن "الذهب يرمز إلى قوة الدولة" وتابع أن بولندا يمكن أن تحصل على أرباح "تبلغ عدة مليارات" إذا باعت ما تملكه، لكنها لا تعتزم القيام بذلك.

وكانت بولندا تمتلك 121.9 مليار دولار من الاحتياطي الرسمي، ومن بينها الذهب، حتى 31 أكتوبر الماضي.