الكرملين: بوتين وشي يستعدان لتدشين خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج سيدشنان، الاثنين المقبل، خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".

وقال بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الرئيسين سيدشنان المشروع عبر جسر تلفزيوني، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على ذلك خلال اجتماعها في قمة مجموعة "بريكس" في البرازيل.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، بقدرة تمريرية قدرها 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من حقول سيبيريا الشرقية إلى الصين.

ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين "غازبروم" الروسية، وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية "CNPC" لتوريد الغاز الروسي للصين لمدة 30 عاما.