رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا ينتقد اختبارات الإيمان لدى اللاجئين المتحولين للمسيحية

انتقد رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا اختبارات الإيمان لدى اللاجئين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية في ألمانيا.

وقال هاينريش بدفورد-شتروم والذي يتولى أيضا منصب أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بولاية بافاريا في سينودس الولاية اليوم الاثنين بمدينة بامبرج جنوبي البلاد إنه غالبا ما يتم التشكيك في التحول للديانة المسيحية من قبل الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين وكذلك من قبل محاكم.

وأضاف قائلا: "لا يمكننا قبول ذلك"، لأن ذلك يتضمن "شكا عاما في أنهم يريدون استخدام السر المقدس للمعمودية سياسيا".

وفي سياق متصل أكد بدفورد-شتروم أن المراسم والصلوات للاحتفال بالمناسبات الحياتية المهمة مثل التعميد والزواج والجنازة تعد "كنزا ثريا"، لافتا إلى أن الجنازات بعد الهجمات الإرهابية أو جرائم القتل العشوائي أو قتل شخصيات عامة تحظى "باهتمام كبير خارج حدود الكنيسة أيضا".

وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين هذه "الأشكال العامة للتفسير الجمعي للحياة" وبين الالتزام في المجتمع المدني، وذكر أمثلة على ذلك بالعمل لأجل الكرامة الإنسانية والتصدي للعنف اليميني المتطرف وإعادة تقييم العنف الجنسي في الكنيسة والالتزام لأجل اللاجئين الذي اعتنقوا المسيحية.