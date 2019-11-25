اكتشاف مقبرة عمرها نحو ألف سنة شمال غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (قانسو) شمال غربي الصين اكتشاف مقبرة محفوظة بشكل جيد يرجع تاريخها إلى أسرة تانغ الإمبراطورية (عام 618 - عام 907).

وقال نائب مدير معهد قانسو للآثار الثقافية وعلم الآثار "تشن قوه كه" - في تصريح اليوم الاثنين - إن المقبرة الملكية اكتشفت في جبل بقرية تشاشان في محافظة تيانتشو ذاتية الحكم لقومية التبت، مشيرا إلى أنها مبنية بالطوب وتضم ممرا يبلغ طوله 5ر17 متر، حيث عثر علماء الآثار على مواد خشبية وطوب ملون بالحبر وبقايا من حيوانات القرابين.

وأضاف أنه تم اكتشاف ما يزيد على 70 مجموعة من التماثيل الخزفية والخشبية في المحاريب، وأكثر من 220 مادة بما فيها الخزف المنقوش والصخر والمواد البرونزية والذهبية والفضية.

وتابع نائب مدير معهد قانسو للآثار الثقافية أن المقبرة توفر مواد بحثية لطريق الحرير القديم، ولها أهمية في دراسة تاريخ الأقليات العرقية والنقل والمواصلات والثقافة على طول الطريق القديم في أسرة تانغ.