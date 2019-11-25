مظاهرة في بلجيكا تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة

أحذية نسائية مطلية باللون الأحمر خارج محكمة في إشارة إلى حوادث قتل نساء في وسط بروكسل. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز

احتج آلاف الأشخاص في بروكسل يوم الأحد على العنف ضد المرأة ووضعوا أحذية نسائية مطلية باللون الأحمر خارج محكمة في إشارة إلى حوادث قتل نساء.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات تقول ”هي تتركه، هو يقتلها“ و“الثوب لا يعني موافقة“ و“جسمي، اختياري، موافقتي“ وذلك بعد يوم من مشاركة آلاف آخرين في مسيرات بفرنسا احتجاجا على العنف الأسري.

وقالت الشرطة إن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج الذي نُظم عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت جولي ووترس من جماعة ميرابال التي نظمت المظاهرة السنوية ”ترمز الأحذية الحمراء إلى نساء قتلن بأيدي رجال“. وأضافت ”هناك نحو مئة منهن في السنوات الثلاث الماضية“.

وقالت الجماعة إنه لا توجد إحصاءات رسمية في بلجيكا عن عدد النساء القتلى. ورفع متظاهرون لافتة تقول ”هل أنا التالية؟“