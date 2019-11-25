 دوكي يبدأ محادثات مع مسؤولين في مسعى لكبح الاحتجاجات في كولومبيا - بوابة الشروق
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دوكي يبدأ محادثات مع مسؤولين في مسعى لكبح الاحتجاجات في كولومبيا

إيفان دوكي
إيفان دوكي
بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:38 ص

التقى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الأحد مع محافظين وعمد منتخبين حديثا في محاولة لكبح موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت يومها الرابع.

وقال دوكي إن المحادثات مع المسؤولين المستقبليين، والذين تم انتخابهم الشهر الماضي، جزء من "حوار مجتمعي" سيتضمن اجتماعات مع "مختلف القطاعات الاجتماعية".

وأضاف الرئيس أن المحادثات استهدفت الحد من أوجه عدم المساواة، كما دعا الكولومبيين إلى تقديم مقترحات في مجالات من بينها كيفية تحقيق نمو اقتصادي عادل وكيفية تحسين التعليم وتعزيز قدرة المؤسسات.

ولكن منظمي الاحتجاجات انتقدوا دوكي لعدم عقد أول اجتماع له مع لجنة الإضراب الوطنية والتي تضم نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وتلك التي دعت إلى تنظيم مسيرات على مستوى البلاد يوم الخميس الماضي.

وكان أكثر من 200 ألف كولومبي قد تظاهروا يوم الخميس في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاحات اقتصادية ونقص التمويل للتعليم والفساد وقتل زعماء المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.

وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص.


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